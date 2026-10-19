В Омске объявили охоту на старые автомобильные покрышки

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В Омске стартует традиционная осенняя акция по сбору отработанных автомобильных покрышек. С 20 по 23 октября во всех пяти округах города заработают специальные пункты приема, куда омичи смогут бесплатно сдать старую резину, сообщил мэр Сергей Шелест.

Сдать можно покрышки от легковых автомобилей размером до R22,5 включительно, а также легковые автокамеры. При этом шины от грузовиков, сельхозтехники и спецтранспорта, а также крупногабаритную и сильно поврежденную резину принимать не будут. Акция рассчитана исключительно на физлиц – у юридических лиц покрышки не примут.

Пункты приема будут работать во всех административных округах города:

Кировский округ: улица Мельничная, 128, к. 1;

Октябрьский округ: разворотная площадка рядом с домом на проспекте Космическом, 32;

Ленинский округ: улица 6-я Станционная, 2/3 (у «АТ-Маркета»);

Центральный округ: улица Октябрьская, 123;

Советский округ: разворотная площадка на проспекте Мира рядом с остановкой общественного транспорта «Металлист».

Сбор завершится в пятницу, 23 октября, в 20:00. После этого всю собранную резину отправят на утилизацию и переработку.

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