В новый пункт приема вторсырья за субботник сдали всего 6,5 тонны отработанных покрышек. Некоторые омичи недовольны тем, что коммерсанты зарабатывают на этом деньги.

В новый пункт приема вторсырья за субботник сдали всего 6,5 тонны отработанных покрышек. Некоторые омичи недовольны тем, что коммерсанты зарабатывают на этом деньги.

Накануне общегородского субботника, состоявшегося 20 апреля, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о заключении соглашения с компанией ПАО «Татнефть», в рамках которого в городе появилась возможность сдать старые автомобильные покрышки на переработку.

– Мы заключили соглашение, в рамках которого переработчики будут принимать ненужные покрышки от физических лиц и бюджетных организаций без какой-либо платы со стороны сдающего, – написал Шелест в своем телеграм-канале. – Теперь вместо того, чтобы сваливать колеса на контейнерные площадки или вывозить на несанкционированные свалки, каждый может спокойно сдать свое «добро».

В сообщении также было указано, что новый пункт приема шин находится на Красноярском тракте и работает по будням. Вторсырье принималось и в день проведения субботника. Однако реакция омичей на это сообщение оказалась вялой. Как сообщили РИА «Омск-информ» в компании «Татнефть», 20 апреля пункт принял всего 6,5 тонны автопокрышек, что совсем немного. Ранее сообщалось, что в год компания готова принять до 5 тыс. тонн шин, что в пересчете дает дневной показатель порядка 20 тонн.

О том, что такие объемы для Омска вполне реальны, говорит тот факт, что в 2022 году только сотрудники муниципального Управления дорожного хозяйства и благоустройства собрали по городу 260 тонн шин.

– В зоне отведения дорог очень много выбрасывают шин. Это и шиномонтажки, и другие хозяйствующие субъекты. За прошлый год я собрала 260 тонн шин. Из них – 44 тонны с общественных территорий, 25 тонн – результат нашей производственной деятельности, – сообщала депутатам горсовета теперь уже бывший директор УДХБ Галина Зурнаджан.

В пункте приема слабую активность омичей в сборе старых шин объясняют недостаточной информированностью жителей. Еще одну причину нежелания расставаться с автопокрышками можно увидеть в различных городских пабликах.

– Хотят «принимать бесплатно» и зарабатывать на этом хорошие деньги. Осталось умственно отсталых найти, готовых бесплатно везти, – пишет один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

В «Татнефти» не скрывают, что проект по сбору и переработке изношенных шин имеет коммерческую составляющую, подчеркивая, что за счет улучшения экологии в выигрыше останутся все. По статистике ежегодно в России образовывается около 1 млн тонн изношенных шин. Половина из них отправляется на незаконные свалки. Срок разложения покрышки в земле составляет более 100 лет. Кроме того, свалки б/у шин – место, где обитают колонии грызунов и насекомых – переносчиков инфекционных заболеваний. Из-за действия атмосферных осадков и грунтовых вод происходит вымывание из шин токсичных соединений, которые загрязняют почву. При горении старые покрышки выделяют еще более опасные вещества: свинец, стирол, фуран и сернистую кислоту.

Переработку использованных шин «Татнефть» рассматривает как зеленую технологию по выпуску новой продукции – рециклинговой шины. Кроме Омска площадки по сбору и переработке автопокрышек открыты в 16 городах России. На площадках смонтированы линии по измельчению резины в так называемые чипсы. «Чипсы» вывозятся на предприятия компании в Татарстане, где они перемалываются в крошку, которая, в свою очередь, направляется на пиролиз. Из пиролизного конденсата извлекается изобутан, из изобутана производится изопреновый каучук, который используется в производстве рециклинговых шин.

Добавим, что утилизацией отработанных автомобильных шин и резинотехнических изделий в Омске занимается также группа компаний «Экопол». Она производит из покрышек резиновую крошку различных фракций, каждый месяц перерабатывая более 120 тонн автошин. У физических лиц «Экопол» готов принимать шины бесплатно в любой день недели, предпринимателям и юрлицам предлагается заключить долгосрочный договор.

Периодические акции по сбору использованных автопокрышек в партнерстве с коммерческими компаниями проводит и региональное Минприроды. Так, с 22 по 28 апреля этого года в Омске пройдет экологическая акция «Второй заезд». В ее рамках сдать ненужные шины можно будет бесплатно в 10 пунктах на заправках «Топлайн» и «Газпромнефть». После покрышки отправят на переработку.

Место сбора автошин АЗС «Топлайн»:

проспект Сибирский, 15;

ул. Герцена, 60/2;

Мельничная,128/1;

ул. Луговая, 30;

Сыропятский тракт, 4;

ул. Конева, 89;

ул. Зеленая, 15/1.

Место сбора автошин АЗС «Газпромнефть»: