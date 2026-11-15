В трех райсудах Омской области ищут новых судей

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В судейском корпусе Омской области снова открылись вакансии. 13 ноября региональная Квалификационная коллегия судей объявила прием документов от желающих занять судейские должности в трех районных судах области – Называевском городском, а также Большереченском и Большеуковском районных. В каждом из них свободно по одному месту.

В Называевске кресло освободилось после того, как судья Юлия Булгакова ушла в отставку в августе. В Большереченском районном суде место судьи вакантно с начала сентября – пост покинула судья Юлия Костючко.

Что касается Большеуковского районного суда, то в августе областная коллегия отказала Владиславу Костареву в рекомендации на должность судьи этой инстанции, и теперь место снова выставлено на конкурс.

У потенциальных кандидатов есть время на подготовку и подачу документов. Последний день приема документов – 14 декабря.