Пригодятся на СВО. У омички изъяли более 70 квадроциклов и мопедов

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Апелляция оставила в силе решение о конфискации транспорта у предпринимательницы Тамары А. В пользу государства изъято 47 квадроциклов, 14 мотороллеров, 9 мотоциклов и 4 электромопеда, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на судебные документы.

Проверка двух магазинов мототехники прошла в июне 2025 года. По ее итогам заявили об отсутствии маркировки на части товаров, после чего провели внеплановую выездную таможенную проверку. Выяснилось, что на 74 единицы транспорта нет документов о таможенном декларировании.

В апелляции предпринимательница оспаривала довод об уклонении от декларирования техники. Она указала на уголовное дело против заместителя начальника отдела Омской таможни и других лиц – их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По утверждению женщины, обвиняемый имел корыстный интерес в исходе проверки. Однако апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения.

Скорее всего, конфискованная техника будет направлена в зону проведения СВО. Это распространенная практика. Российские солдаты успешно используют квадроциклы и мопеды для выполнения боевых задач.