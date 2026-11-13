Водителю разбившегося под Омском школьного автобуса грозит четыре года колонии

Фото: vk.com/55mvd

В Омской области завершается судебный процесс по резонансному делу о смертельной аварии с участием школьного микроавтобуса. Государственное обвинение запросило реальный срок для водителя транспорта.

Трагедия произошла днем 10 мая 2026 года на 520-м километре федеральной трассы Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Водитель «ГАЗ NEXT», перевозивший детей, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «DAF XF 480 FT» с полуприцепом.

В салоне автобуса находились восемь детей. От полученных травм на месте погиб 12-летний мальчик, а остальные несовершеннолетние пассажиры вместе с водителем попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Подсудимый полностью признал свою вину.

В ходе прения сторон Тюкалинский межрайонный прокурор потребовал приговорить водителя к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом садиться за руль в течение трех лет.

Кроме того, надзорное ведомство настаивает на удовлетворении иска родственников погибшего ребенка – с районной администрации и Малиновской школы требуют взыскать 9 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.