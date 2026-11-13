На трассе в Омской области иномарка насмерть сбила пешехода

Фото: vk.com/55mvd

В Таврическом районе Омской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 13 ноября, около 01:45.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Nissan ехал по трассе Таврическое – Луговое – Пристанское. В районе 6-го километра автодороги он сбил пешехода, который находился на проезжей части.

От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте до приезда медиков. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.