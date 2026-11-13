Два омича пострадали в крупном пожаре на Левобережье

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В Кировском округе Омска произошел крупный пожар в частном секторе. Сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме на улице 7-й Кировской поступило в экстренные службы вчера, 12 ноября, в 11:43.

Когда спасатели прибыли на место, одна из квартир уже была охвачена пламенем, при этом огонь угрожал перекинуться на соседнюю половину дома. До приезда пожарных из здания самостоятельно успели эвакуироваться три человека, в том числе один ребенок. В результате происшествия травмы получили два человека.

Открытое горение удалось ликвидировать к 12:26. В тушении на общей площади 101 квадратный метр участвовали 27 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Огонь повредил внутреннюю отделку и кровлю квартиры на площади 100 «квадратов». Кроме того, от высокой температуры оплавились фара, переднее крыло и краска у припаркованного рядом автомобиля.

Сейчас дознаватели МЧС выясняют точную причину возгорания.