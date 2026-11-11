Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

На проспекте Мира в Омске вспыхнули гаражи

На месте работают расчеты МЧС.
гаражи

Вечером 11 ноября в Нефтяниках загорелись несколько гаражей на проспекте Мира. По предварительным данным, огонь вспыхнул под кровлей, сообщает «СуперОмск».

На месте работают расчеты МЧС России. Пожарные устанавливают источник возгорания и площадь, которую успело охватить пламя.

Отметим, что в этой застройке находятся различные станции техобслуживания.

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·Происшествия·Мария Филимонова

На проспекте Мира в Омске вспыхнули гаражи

На месте работают расчеты МЧС.
гаражи

Вечером 11 ноября в Нефтяниках загорелись несколько гаражей на проспекте Мира. По предварительным данным, огонь вспыхнул под кровлей, сообщает «СуперОмск».

На месте работают расчеты МЧС России. Пожарные устанавливают источник возгорания и площадь, которую успело охватить пламя.

Отметим, что в этой застройке находятся различные станции техобслуживания.

2538
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Рубрика - Происшествия