«Все сильно нервничают»: тренер рассказала, как фигуристы прячутся от БПЛА в Омске

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Тренер по фигурному катанию Ирина Жук прокомментировала эвакуацию участников этапа юниорского Гран-при России в Омске. По ее словам, спортсмены и члены тренерских штабов находятся на цокольном этаже гостиницы, при этом в городе слышны громкие звуки.

– Обстановка в городе тяжелая. Мы слышим взрывы. Ребята сидят в подвале в гостинице, прячутся на цокольном этаже. Все сильно нервничают. Конечно, все стараются не паниковать, где-то даже с юмором пытаются быть. Но все нервничают. И мы, тренеры, за них нервничаем особенно. Взрывы до сих пор слышны, – приводит слова Ирины Жук «РИА Новости».

Говоря о перспективах продолжения турнира, тренер подчеркнула, что решение будет зависеть от дальнейшей обстановки в регионе.

– Честно, я не знаю, стоит проводить соревнования или нет. У меня нет мнения на этот счет. Все будет зависеть от ситуации, от того, как она будет развиваться. Мы первый раз попали в такую ситуацию. Завтра будем смотреть. Держите за нас кулачки, – добавила тренер.

Ранее на спортивном комплексе «G-Drive Арена» отменили запланированные на сегодня выступления. Из-за введенного в регионе режима угрозы атаки БПЛА не состоялись соревнования в ритм-танце и короткая программа у юношей. Соревнования перенесли на 12 и 13 ноября.

Отметим, что режим беспилотной опасности в Омской области действует уже более шести часов.