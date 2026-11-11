«Из опасного стал нелепым»: эксперт высмеял «Авангард» после разгрома в Минске

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Журналист Андрей Блохин прокомментировал разгромное поражение омского «Авангарда» от минского «Динамо» со счетом 0:4. В своей группе во «ВКонтакте» он опубликовал эмоциональный пост, в котором сравнил омскую команду с физически мощным, но не умеющим драться качком, окруженным уличными хулиганами.

По мнению Блохина, у «Авангарда» есть внушительные ресурсы и физические возможности, однако команда не умеет ими правильно пользоваться.

– Хулиганы уважают мускулы качка. Понятно, что в теории он им всем должен навалять, но, блин, так и тянет хрястнуть этого амбала полусонного. Чего он к нам во двор приперся? Чего разлегся на нашей скамейке? Чего на наших девок пялится? Наконец, один абориген зацепил качка. 1:0. Ну все, сейчас получите. Гигант встает со скамейки не торопясь, с полным уважением к себе. И ничего не происходит. Он беспомощно машет ручищами и ножищами. Там по тонне динамита заложено в этих руках и ногах. Но он просто не умеет драться. Он не знает, что такое тактика уличной драки. Его не учили. Если он в кого-то попадет случайно, то бедняге будет плохо. Но он просто избивает руками воздух – из опасного стал нелепым и смешным, – написал хоккейный эксперт.

Кроме того, журналист усомнился в том, что к весне ситуация изменится благодаря вложенным в команду деньгам или возвращению хоккеистов к прежнему уровню игры. По его мнению, рассчитывать на то, что проблемы решатся сами собой, не стоит.

Отдельно Блохин высказался о новичке «Авангарда» Седрике Пакетте. Первые впечатления от игры нападающего оказались для журналиста неутешительными: хоккеиста он сравнил с прокисшим молоком, иронично назвав его кефиром или простоквашей.