В Омске спустя два года вспомнили про забытый «фигурный» талисман

Фото: Леся Шульц / Пресс-служба Минспорта Омской области

Завтра, 11 ноября, на «G-Drive Арене» стартуют всероссийские состязания среди юниоров в дисциплинах спортивных и танцевальных пар, а в субботу к борьбе подключатся взрослые участники финального этапа Гран-при России.

Организаторы подготовили для фигуристов памятный сюрприз: во время жеребьевки им вручат елочные украшения в виде обновленного в текущем году архитектурного символа города – шара «Держава». Внутри каждого новогоднего сувенира спрятан порядковый номер для выхода на лед, который останется спортсменам на память.

При этом в Минспорте также показали талисмана чемпионата России по фигурному катанию в Омске, который проводился в 2024 году. Напомним, что тогда талисманом стал плюшевый космонавт «Омчик», однако судьба у него сложилась не лучшим образом. Первую партию «Омчиков» раздали фигуристам, а на зрителей и желающих купить талисман не хватило: партия игрушек из Китая задержалась и не успела приехать к соревнованиям.

Напомним, что зрители увидят выступления в мужском и женском одиночном катании, а также в парных дисциплинах и танцах на льду.