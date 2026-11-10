«Авангард» рванул на выезд: за пять дней омичи сыграют в Минске, Магнитогорске и Нижнекамске

Вчера омский «Авангард» начал очередную выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. За пять дней команда проведет три встречи.
Стартовым соперником «ястребов» станет минское «Динамо». Игра пройдет во вторник, 10 ноября, и начнется в 22:10 по омскому времени.
Затем омичи 12 ноября в 20:00 встретятся в Магнитогорске с «Металлургом». Завершится поездка 14 ноября матчем с нижнекамским «Нефтехимиком», который стартует в 17:00. Все время начала игр указано по Омску.
Отметим, что в состав команды на выезд включены два вратаря – Иван Просветов и Никита Серебряков. Линию обороны представят Адамчук, Гуляев, Ибрагимов, Кашников, Лажуа, Чеккони, Чистяков и Шарипзянов. В нападении тренерский штаб рассчитывает на Афанасьева, Бурдаку, Волкова, Долженкова, Ильенко, Ливо, Маклауда, Окулова, Пакетта, Пономарева, Потуральски, Прохоркина и Рашевского.