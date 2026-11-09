Американский защитник «Авангарда» сменил привычный фастфуд на омский борщ

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Американский защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони пожаловался на трехкратную переплату при покупке товаров на маркетплейсах и признался в любви к борщу и сырникам. О своих бытовых буднях и гастрономических открытиях легионер «ястребов» рассказал в интервью «Силе спорта».

В отличие от многих иностранных спортсменов, скучающих по привычному фастфуду вроде тако, хоккеист предпочитает готовить его прямо в Омске, однако сталкивается с логистическими сложностями.

– Живу здесь второй год, привез специи из дома и готовлю тако в Омске. Специи продаются на Ozon, но стоят в три раза дороже, чем в США, и их долго ждать. Поэтому беру их с собой летом, чтобы не зависеть от доставки, – признался Чеккони.

При этом качество местных продуктов и организацию питания в клубе защитник оценивает крайне высоко.

– Из еды – борщ, из десертов – сырники, причем и со сметаной, и со сгущенкой. Продукты вкусные, натуральные и недорогие. Питание на арене в Омске отличное, как в ресторане, поэтому проблем нет, – отметил спортсмен.

Также американец успел оценить и татарские национальные блюда благодаря партнерам по команде – Наилю Якупову и Дамиру Шарипзянову. По словам Чеккони, в Казани одноклубники постоянно угощают команду свежими эчпочмаками и чак-чаком.