Экс-форвард «Авангарда» Грицюк обзавелся избирателями в США

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На местных выборах в округе Берген, штат Нью-Джерси, один из избирателей вписал фамилию нападающего «Нью-Джерси Девилз», экс-форварда омского «Авангарда» Арсения Грицюка в бюллетень при голосовании за должность чиновника, курирующего вопросы наследств и завещаний. Об этом сообщают местные СМИ.

Сам Арсений Грицюк, разумеется, никуда не баллотировался и к выборам отношения не имеет.

Как выяснилось, хоккеист оказался не единственным представителем «Девилз», чью фамилию жители вписали в бюллетени вручную. Кроме того, на июньских выборах в Нью-Джерси два голоса достались Гритти – талисману «Филадельфии».

Подобные случаи, по всей видимости, стали своеобразной местной традицией. Вписывание посторонних имен в избирательные документы не влияет на официальные результаты голосования.

Напомним, Грицюк выступает за «Нью-Джерси» с 2025 года и продолжает набирать очки в НХЛ. В минувшем регулярном чемпионате нападающий провел 66 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 18 голевых передач.

До переезда за океан форвард играл в КХЛ за омский «Авангард» и петербургский СКА. В 2018–2020 годах он выступал за молодежную команду «Омские Ястребы», а в 2020 году перешел в основной состав «Авангарда», за который играл до 2023 года.