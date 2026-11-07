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·Спорт·Лев Шишкин

«Авангард» придумал себе проблемы, но все равно победил «Сибирь» в день рождения

Омский клуб отметил 76-летие ярким перформансом в исполнении «ястребов».
Авангард

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против новосибирской «Сибири». Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «ястребов».

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились нападающий Эндрю Потуральски, игроки обороны Джозеф Чеккони и Семен Чистяков и форвард Майкл Маклауд. Чистяков реализовал большинство, Маклауд забил победную шайбу при отложенном штрафе.

Трудной победой над географическим соседом («ястребы» вели со счетом 3:1, но умудрились потерять преимущество в две шайбы и позволить сопернику увести игру в дополнительное время) омский клуб ярко отметил свой день рождения. Сегодня, 7 ноября, «Авангарду» исполнилось 76 лет со дня основания. Благодаря победе «ястребы» набрали 26 очков и поднялись на третье место в Восточной конференции.

Впереди у омичей выезд по маршруту Минск – Магнитогорск – Нижнекамск. Игра в столице Беларуси пройдет во вторник, 10 ноября.

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·Спорт·Лев Шишкин

«Авангард» придумал себе проблемы, но все равно победил «Сибирь» в день рождения

Омский клуб отметил 76-летие ярким перформансом в исполнении «ястребов».
Авангард

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против новосибирской «Сибири». Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «ястребов».

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились нападающий Эндрю Потуральски, игроки обороны Джозеф Чеккони и Семен Чистяков и форвард Майкл Маклауд. Чистяков реализовал большинство, Маклауд забил победную шайбу при отложенном штрафе.

Трудной победой над географическим соседом («ястребы» вели со счетом 3:1, но умудрились потерять преимущество в две шайбы и позволить сопернику увести игру в дополнительное время) омский клуб ярко отметил свой день рождения. Сегодня, 7 ноября, «Авангарду» исполнилось 76 лет со дня основания. Благодаря победе «ястребы» набрали 26 очков и поднялись на третье место в Восточной конференции.

Впереди у омичей выезд по маршруту Минск – Магнитогорск – Нижнекамск. Игра в столице Беларуси пройдет во вторник, 10 ноября.

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Рубрика - Спорт