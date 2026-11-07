Молодой боец из школы Шлеменко «придушил» соперников и взял золото мирового турнира

Фото: vk.ru/shtormschool

В Тбилиси 18-летний воспитанник омской школы «Шторм» Платон Лебедев стал победителем мирового первенства по смешанным единоборствам в возрастной категории до 20 лет. Турнир проходит в Тбилиси под эгидой Международной федерации ММА (IMMAF).

До финала омич добрался через три победы. Сначала Лебедев отправил в нокаут австрийца Халеда Ахмеда, затем в полуфинале применил удушающий прием против Ферузбека Пайзиева из Узбекистана. В решающем поединке Платон одолел серба Алексу Кортана, взяв верх во всех трех раундах.

Титул чемпиона мира для Лебедева не стал первым крупным достижением на международной арене. Осенью 2025 года он выигрывал мировое первенство среди юношей 16–17 лет в Санкт-Петербурге. Помимо этого, в активе омского бойца немало побед на всероссийских турнирах по ММА, а также звание мастера спорта.

Ранее основатель школы «Шторм», легенда смешанных единоборств Александр Шлеменко, заявил, что бойцы ММА формируют положительный образ Омска за рубежом.