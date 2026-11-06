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·Спорт·Мария Филимонова

Чемпионка России выступит на Гран-при в Омске

Пропустившая старт сезона фигуристка готова вернуться на лед.
Фигурное катание

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Маргарита Базылюк готова возобновить карьеру после вынужденной паузы. Спортсменка заявлена на заключительный этап Гран-при страны, который пройдет в Омске с 11 по 13 ноября.

– Базылюк находится в заявке на турнир, – сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

С начала текущего сезона фигуристка не участвовала в соревнованиях и пропустила контрольные прокаты юниорской сборной России. В сентябре стало известно, что Базылюк пришлось снизить тренировочные нагрузки из-за процедуры восстановления здоровья.

Ранее сообщалось, что титулованные российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) пропустят омский этап Гран-при России.

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Чемпионка России выступит на Гран-при в Омске

Пропустившая старт сезона фигуристка готова вернуться на лед.
Фигурное катание

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Маргарита Базылюк готова возобновить карьеру после вынужденной паузы. Спортсменка заявлена на заключительный этап Гран-при страны, который пройдет в Омске с 11 по 13 ноября.

– Базылюк находится в заявке на турнир, – сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

С начала текущего сезона фигуристка не участвовала в соревнованиях и пропустила контрольные прокаты юниорской сборной России. В сентябре стало известно, что Базылюк пришлось снизить тренировочные нагрузки из-за процедуры восстановления здоровья.

Ранее сообщалось, что титулованные российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) пропустят омский этап Гран-при России.

1769
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Рубрика - Спорт