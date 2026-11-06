Омск-информ
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·Спорт·Мария Филимонова

Всемирно известная порнозвезда из Омска спровоцировала скандал в английском футболе

Фанаты обвинили клуб в потере ценностей из-за сотрудничества с актрисой фильмов для взрослых.
Ева Эльфи

Уроженка Омска, порноактриса Ева Эльфи (Юлия Романова), оказалась в эпицентре скандала в английском футболе. Причиной стало ее назначение амбассадором букмекерской компании BC.Game, которая выступает титульным спонсором клуба Премьер-лиги «Лестер Сити».

Назначение омички вызвало шквал негатива со стороны болельщиков «лисиц». Объединение фанатов The Foxes Trust выступило с жестким официальным заявлением, обвинив руководство клуба в предательстве ценностей.

– С того момента, как клуб решил сотрудничать с букмекером, мы почувствовали, что «Лестер» предает свои ценности. Теперь к этому добавляется партнерство BC.Game с человеком, который сделал себе имя на контенте для взрослых. И азартные игры, и порнография могут разрушительно влиять на жизни людей, особенно молодых. Из-за таких партнерств о них узнает более широкая аудитория, а «Лестер» оказывается с ними связан. Неужели теперь это и есть наш клуб? – заявили возмущенные болельщики.

Фанаты опасаются, что связь бренда их команды с гемблингом и индустрией для взрослых нанесет серьезный удар по репутации клуба и окажет деструктивное влияние на молодых болельщиков.

Ранее сообщалось, что Ева Эльфи неожиданно заявила о старте музыкальной карьеры.

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·Спорт·Мария Филимонова

Всемирно известная порнозвезда из Омска спровоцировала скандал в английском футболе

Фанаты обвинили клуб в потере ценностей из-за сотрудничества с актрисой фильмов для взрослых.
Ева Эльфи

Уроженка Омска, порноактриса Ева Эльфи (Юлия Романова), оказалась в эпицентре скандала в английском футболе. Причиной стало ее назначение амбассадором букмекерской компании BC.Game, которая выступает титульным спонсором клуба Премьер-лиги «Лестер Сити».

Назначение омички вызвало шквал негатива со стороны болельщиков «лисиц». Объединение фанатов The Foxes Trust выступило с жестким официальным заявлением, обвинив руководство клуба в предательстве ценностей.

– С того момента, как клуб решил сотрудничать с букмекером, мы почувствовали, что «Лестер» предает свои ценности. Теперь к этому добавляется партнерство BC.Game с человеком, который сделал себе имя на контенте для взрослых. И азартные игры, и порнография могут разрушительно влиять на жизни людей, особенно молодых. Из-за таких партнерств о них узнает более широкая аудитория, а «Лестер» оказывается с ними связан. Неужели теперь это и есть наш клуб? – заявили возмущенные болельщики.

Фанаты опасаются, что связь бренда их команды с гемблингом и индустрией для взрослых нанесет серьезный удар по репутации клуба и окажет деструктивное влияние на молодых болельщиков.

Ранее сообщалось, что Ева Эльфи неожиданно заявила о старте музыкальной карьеры.

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Рубрика - Спорт