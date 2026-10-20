Всемирно известная порнозвезда из Омска неожиданно сменила профессию

Фото: vk.ru/evaelfie

Уроженка Омска и актриса фильмов для взрослых Юлия Романова, более известная под псевдонимом Ева Эльфи, заявила о старте музыкальной карьеры. О дебюте омской порнозвезды в качестве певицы сообщает издание Vice.

Исполнительница выпустила свой первый трек под названием Fairyland («Сказочная страна»), посвященный теме людей и эльфов. По словам артистки, интерес к музыке у нее появился несколько лет назад во время работы за диджейским пультом. Дебютная композиция, а также готовящийся сингл Body войдут в ее будущий полноформатный альбом.

Говоря о своем стиле, который формировался под влиянием французского электронного дуэта KAS:ST, артистка отметила, что предпочла сделать первый релиз простым и минималистичным, чтобы дать слушателям постепенно погрузиться в ее творчество.

– Знаете, первый раз всегда стрессовый... Я не хотела оглушать слушателя, так что старалась делать все просто и минималистично, просто чтобы вы ощутили мой мир на вкус, – отметила актриса.

Отметим, что Юлия Романова начала карьеру в индустрии фильмов для взрослых в 2018 году. До этого она успела поработать корреспондентом на одном из омских телеканалов.