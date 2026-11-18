Журналист Станислав Жоглик выпустил фильм-интервью «ФутурОмск». В картину вошли фрагменты видеоинтервью с известными в городе людьми. Об этом сообщает Om1.ru.
– «ФутурОмск» – это видеомедитация о проекциях будущего Омска. Мы говорим со спикерами о том, как самая наивная идея превращается в реальность и становится успешным проектом, а также обсуждаем фантастические, грандиозные и даже нелепые сценарии развития мегаполиса, – рассказал Жоглик.
Героями фильма стали основатель сети кофеен Skuratov Coffee Виктор Скуратов, автор блога «Омск. Путеводитель» Ирина Бабикова, исполнительный директор хоккейного клуба «Авангард» Мария Маркарян, основатели бренда ALEXANDER BOGDANOV Виктория и Александр Богдановы. В разговоре также участвовали PR-директор девелоперской компании «Брусника» Сергей Ермак, основатель бренда «ПростоШапка» и пространства «Бумага» Елена Харламова, директор «Школы 21» в Омске Наталья Шилкина и заместитель директора городского музея «Искусство Омска» Анастасия Гараева.