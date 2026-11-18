Фото: www.artistactor.ru

Московский адвокат Олег Киселев предложил бесплатно защищать бывших студенток Омского музыкально-педагогического колледжа, заявивших о домогательствах со стороны народного артиста России Александра Гончарука. В разговоре с «Омск-информом» юрист заявил, что в случае подтверждения слов девушек педагогу может грозить уголовная ответственность.

– Если сведения, изложенные бывшими студентками, подтвердятся, речь может идти не просто о нарушении педагогической этики, а о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В зависимости от установленных обстоятельств действия преподавателя могут подпадать под статью 135 УК РФ («Развратные действия») в отношении лиц младше 16 лет. По этой статье предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, а при совершении таких преступлений в отношении двух и более лиц – до 12 лет, – заявил Киселев.

Если преподаватель воспользовался зависимым положением студенток и принуждал их к действиям сексуального характера, его также могут привлечь к ответственности по статье 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»). За подобное преступление в отношении несовершеннолетних предусмотрено до пяти лет лишения свободы. При подтверждении фактов насилия возможна еще более тяжелая квалификация.

– Квалификация зависит не от общественного резонанса, а от конкретных доказательств, возраста девушек на момент предполагаемых событий и характера совершенных действий, – добавил правозащитник.

На данный момент, по словам Киселева, следователям предстоит выяснить, что именно происходило между преподавателем и студентками. В рамках проверки необходимо опросить заявительниц, установить возможных свидетелей, изучить сохранившиеся переписки и сообщения, а также другие материалы, которые могут подтвердить или опровергнуть слова девушек. При необходимости назначат экспертизы.

Первоначально на проверку отводится три дня, однако в предусмотренных законом случаях этот срок могут увеличить до 10 или 30 суток. По итогам следователь должен решить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Отдельно адвокат подчеркнул, что девушкам необходимо обеспечить полноценную правовую защиту и не допустить давления на них. Известность преподавателя, его профессиональные заслуги и положение в культурной среде не должны влиять на ход расследования.

– Как адвокат я понимаю, насколько тяжело бывает решиться рассказать о предполагаемом насилии, особенно когда речь идет об известном и влиятельном человеке. Поэтому я готов на безвозмездной основе оказать правовую помощь девушкам, заявившим о домогательствах со стороны преподавателя Омского музыкально-педагогического колледжа. Для меня это прежде всего вопрос защиты прав человека. Ни одна девушка не должна оставаться один на один с подобной ситуацией только потому, что у предполагаемого нарушителя есть известность, связи или высокий профессиональный статус, – дополнил правозащитник.

Киселев добавил, что готов бесплатно помогать бывшим студенткам на всех этапах разбирательства. Вместе с коллегами он намерен подготовить необходимые документы, сопровождать заявительниц в Следственном комитете, а если дело дойдет до суда – представлять их интересы и добиваться компенсации морального вреда. Сам адвокат также собирается лично участвовать в этой работе.

Олег Киселев – уроженец Омска, выпускник юридического факультета ОмГУ имени Ф. М. Достоевского М. Достоевского. С 2008 по 2015 год работал в прокуратуре Омской области, где занимался надзором за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Позднее переехал в Москву и занялся адвокатской практикой. Специализируется на уголовных делах, в том числе связанных с мошенничеством, растратой, уклонением от уплаты налогов и должностными преступлениями.

Скандал вокруг народного артиста РФ Александра Гончарука разгорелся в конце прошлой недели. Бывшие студентки Омского музыкально-педагогического колледжа публично рассказали о предполагаемых домогательствах и заявили, что на момент описываемых событий им было по 15 лет. Девушки также сообщили, что обратились с заявлениями в Следственный комитет.

Позиция руководства колледжа оказалась резкой: директор учреждения Галия Клевакина назвала обвинения бывших студенток бредом. На ситуацию отреагировал известный омский актер Иван Притуляк. Он напомнил, что отношения между преподавателем и студентом изначально неравны: педагог обладает авторитетом и может оказывать психологическое давление на учащихся. По мнению артиста, давность предполагаемых событий не должна становиться поводом для того, чтобы игнорировать подобные истории.

Между тем Гончарук решил уйти из колледжа и подал заявление об увольнении, а сегодня с сайта Омского академического театра драмы, где работал актер, исчезла информация о нем.