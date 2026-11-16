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Сегодня, 16 ноября, в Следственном управлении СК России по Омской области отказались комментировать «Омск-информу» ситуацию с заявлениями двух бывших студенток, обвинивших своего преподавателя, народного артиста России Александра Гончарука, в домогательствах во время учебы. При этом в ведомстве уточнили, что по информации о возможных домогательствах, появившейся в СМИ, проводится проверка.

– У нас процессуальная проверка по информации из СМИ, – добавили в ведомстве.

Отметим, что информация об обвинениях начала появляться еще в конце прошлой недели. Бывшие студентки рассказали, что предполагаемые домогательства происходили, когда им было по 15 лет. Девушки также сообщили, что обратились с заявлениями в Следственный комитет. Позже директор Омского музыкально-педагогического колледжа Галия Клевакина назвала обвинения бывших студенток бредом.

На ситуацию также публично отреагировал известный омский актер Иван Притуляк, рассмотрев произошедшее с позиций журналиста, актера и психолога. Он отметил, что студенты могут оказываться в уязвимом положении перед преподавателями из-за их авторитета и возможности оказывать психологическое давление. По мнению Притуляка, подобные случаи нельзя оставлять без внимания, даже если с момента произошедшего прошло много лет.

Накануне также стало известно, что Гончарук написал заявление об увольнении из колледжа. В самом учебном заведении заявили, что воздержатся от комментариев до получения официального заключения правоохранительных органов.

Сам Гончарук пока не отреагировал на обвинения. Помимо преподавательской деятельности, он работает актером Омского драматического театра и имеет звание народного артиста России.