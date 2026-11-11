Бастрыкин вмешался в дело о кровавой расправе над 17-летней девушкой под Омском

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах покушения на убийство несовершеннолетней в Большеречье, которое произошло накануне.

В региональном управлении СК России сообщили о расследовании уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Омской области. Девушке предъявили обвинение в покушении на убийство 17-летней знакомой (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По предварительной версии следствия, нападение произошло 9 ноября в Большеречье. Из-за личной неприязни 19-летняя девушка нанесла своей несовершеннолетней знакомой несколько ножевых ранений. Весь ход нападения снимала на видео подруга обвиняемой.

Пострадавшую госпитализировали . Подозреваемую задержали, а позднее по ходатайству следствия суд отправил ее под стражу. Она останется в СИЗО до 9 января 2027 года.

Отметим, что Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Батищеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах произошедшего.