История с падением омича в колодец обернулась уголовным делом

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В Омске возбудили уголовное дело по факту халатности после того, как 45-летний местный житель провалился в открытый колодец и провел там полтора суток. Следователи регионального СКР и прокуратура Советского округа начали проверку.

Инцидент произошел днем 6 ноября в микрорайоне Большие Поля. На пересечении улиц Смирновской и Сиреневой 46-летний омич, находившийся в состоянии опьянения, не заметил незакрытый люк и упал в коллектор, заполненный водой.

Выбраться самостоятельно омич не смог и оставался в ледяной ловушке, пока к его поискам не подключились волонтеры отряда «ДоброСпас-Омск». Поисковики обнаружили пострадавшего меньше чем за час и передали его с переохлаждением врачам скорой помощи.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают виновных лиц. Прокуратура взяла расследование дела под контроль и проверит соблюдение правил содержания объектов ЖКХ.

Кроме того, ведомство намерено помочь пострадавшему через суд взыскать с виновных лиц компенсацию морального вреда.