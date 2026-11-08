В Омске нашли мужчину, который больше суток провел в колодце

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Поисковая операция в микрорайоне Большие Поля на окраине Омска завершилась благополучно. О ее окончании сообщила волонтер «Доброспаса-Омск» Надежда Мельниченко на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчина пропал более суток назад. Как выяснилось, он упал в коллектор в районе пересечения улицы Смирновской и Сиреневой на окраине микрорайона и провел в открытом колодце, заполненном водой, больше суток. Поиски начались только спустя полтора суток.

Меньше чем за час волонтеры нашли пропавшего и передали его сотрудникам скорой помощи. Личность омича не раскрывается.

Помимо этого, согласно статистике «ЛизыАлерт», в октябре поступило 95 заявок. Из них найдены живыми 54 человека, шесть человек погибшими. Установлены родные 10 человек, личности 8 человек, заявлено 15 неподтвержденных заявок. Не найден 1 человек.