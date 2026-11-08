В Омской области назвали самый аварийный час: он неожиданный

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Самым аварийным временем в Омской области оказался промежуток с 17 до 18 часов. По данным ГИБДД за январь–сентябрь 2026 года, которые изучил «СуперОмск», в этот час произошло 150 ДТП, погибли три человека.

Еще 120 аварий случились с 16 до 18 часов, и вот там жертв куда больше – 11 погибших. Днем, с 11 до 12 часов, зафиксировано 81 ДТП с 10 погибшими. Вечером картина ненамного мягче: с 21 до 22 часов – 83 аварии и восемь погибших, с 22 до 23 часов – 76 ДТП и столько же жертв.

А вот раннее утро с 5 до 6 часов стало единственным часом в 2026 году, когда обошлось без погибших. Аварий в это время немного – 14, но травмы получили 20 человек. Меньше всего ДТП зарегистрировано с 3 до 4 часов утра – 11, при этом пять человек погибли и 10 пострадали.

Всего за январь–сентябрь в регионе произошло 1 737 ДТП с пострадавшими. Погибли 102 человека, травмы получили 2 190 человек. Среди погибших – 58 водителей, 19 пассажиров, 23 пешехода и два велосипедиста. Помимо этого, пять человек погибли в авариях с участием автобусов.