Омичка неожиданно для себя «купила» билет на поезд

Omskinform.ru

В полицию обратилась 42-летняя омичка, сообщившая о мошеннических действиях. Она рассказала, что пыталась установить приложение и неожиданно лишилась приличной суммы.

По словам заявительницы, ей потребовалась программа для смены прокси-серверов в мессенджере. Она отыскала подходящий сервис, однако после установки запустить его не удалось.

Спустя примерно два часа на телефон пришло уведомление о приобретении железнодорожного билета за 8 400 рублей. Заглянув в личный кабинет банка, женщина обнаружила, что на ее имя открыта кредитная карта с лимитом 49 000 рублей, а также проведены оплата товаров в супермаркетах по QR-кодам и переводы незнакомому получателю. Поняв, что столкнулась с обманом, омичка заблокировала счет и обратилась в правоохранительные органы; ущерб составил 25 500 рублей.

Следователем по факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ. Сотрудники омской полиции призывают граждан проявлять бдительность при установке незнакомых приложений – за ними могут стоять мошенники.