Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Происшествия·Магнит Комаров

В Омской области мать погибшего бойца СВО «кинули» аферисты

Жительнице Тевризского района удалось отсудить 200 тыс. рублей.
пустой кошелек

Матери погибшего бойца из Тевризского района Омской области вернули похищенные мошенниками 200 тысяч рублей. В декабре 2025 года женщине позвонили якобы по поводу положенных ей выплат и убедили перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Средства поступили на банковский счет 22-летней жительницы Республики Тыва. Женщина обратилась в прокуратуру, и ведомство подало в суд в интересах семьи военнослужащего, потребовав вернуть 200 тысяч рублей.

Требования прокуратуры удовлетворили. Похищенные деньги возвращены потерпевшей в полном объеме, сообщили в областной прокуратуре.

Читайте также

·Происшествия·Магнит Комаров

В Омской области мать погибшего бойца СВО «кинули» аферисты

Жительнице Тевризского района удалось отсудить 200 тыс. рублей.
пустой кошелек

Матери погибшего бойца из Тевризского района Омской области вернули похищенные мошенниками 200 тысяч рублей. В декабре 2025 года женщине позвонили якобы по поводу положенных ей выплат и убедили перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Средства поступили на банковский счет 22-летней жительницы Республики Тыва. Женщина обратилась в прокуратуру, и ведомство подало в суд в интересах семьи военнослужащего, потребовав вернуть 200 тысяч рублей.

Требования прокуратуры удовлетворили. Похищенные деньги возвращены потерпевшей в полном объеме, сообщили в областной прокуратуре.

Больше по тегу - #суд
Рубрика - Происшествия