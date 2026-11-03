Шелест отреагировал на жестокое избиение школьницы в омском лицее

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Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал инцидент, произошедший в лицее № 64. Градоначальник сообщил, что в образовательном учреждении сейчас проводится тщательная проверка.

– Действиям или бездействию руководства школы, а также поведению участников инцидента будет дана соответствующая оценка. Пострадавшей ученице желаю скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни, – отметил мэр.

Напомним, что, по данным очевидцев, 17-летний старшеклассник, занимающийся боксом, во время занятий нанес множественные удары своей сверстнице. Нападавший добивал девушку ногами прямо на полу на глазах у других учеников.

В результате нападения одиннадцатикласснице был причинен тяжкий вред здоровью: пострадавшая получила переломы рук и ключицы, сильное сотрясение мозга и повреждения лица. В бессознательном состоянии школьницу госпитализировали в реанимацию.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В рамках расследования и прокурорской проверки правоохранители также дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц учебного заведения и проверят, не нарушались ли в лицее права других детей.

Ход расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.