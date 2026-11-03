В мэрии прокомментировали избиение омской старшеклассницы

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Администрация Омска прокомментировала инцидент с избиением одиннадцатиклассницы в лицее № 64, произошедший 31 октября. Как сообщает «НГС55» со ссылкой на информацию городских властей, руководство школы оказывает полное содействие правоохранительным органам в расследовании уголовного дела.

Сразу после конфликта представители лицея связались с родителями пострадавшей и получили согласие на вызов бригады скорой помощи. До прибытия медиков девушке оказали неотложную помощь на месте.

Сотрудники полиции уже опросили участников происшествия и провели профилактическую беседу с одиннадцатиклассниками. Сегодня в лицее запланировано заседание Совета профилактики.

Расследование уголовного дела продолжается под личным контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.