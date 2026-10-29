Исчезновением уехавшего со свадьбы омича занялись следователи

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Омские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 43-летнего Кагира Алданазарова. Напомним, мужчина пропал в ночь на 18 октября, когда возвращался со свадьбы из села Целинное в рабочий поселок Таврическое.

По версии следствия, в пути водитель сбился с маршрута. На заболоченном участке возле водоема в пяти километрах от села была найдена его вишневая «Тойота Королла», однако самого автовладельца рядом не оказалось.

Приметы пропавшего: рост 168 см, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в черный джемпер, светло-серую рубашку, темно-синие джинсы и черные туфли.

Сейчас правоохранители и волонтеры прочесывают местность. Всех, кто знает о местонахождении сельчанина, просят звонить по номерам 102, 395-506 или 8 (800) 700-54-52.