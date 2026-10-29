В Омске женщину уволили дважды, и оба раза дело дошло до суда

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В Омске при участии прокуратуры рассмотрели иск местной жительницы о восстановлении на работе.

Как выяснилось, женщина работала по совместительству специалистом по закупкам в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна». Позже ее уволили по статье 288 ТК РФ в связи с приемом на эту должность сотрудника, для которого работа в лагере являлась основной.

Однако на этом трудовой спор не закончился. Ранее суд уже восстанавливал омичку в должности, но при повторном увольнении работодатель вновь нарушил установленную законом процедуру привлечения сотрудницы к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в его действиях усмотрели признаки предвзятого отношения к женщине.

В связи с этим дело рассмотрели повторно. Прокурор поддержал требования омички, указав на несоблюдение работодателем предусмотренной законом процедуры увольнения, и выступил за удовлетворение иска.

В результате суд постановил вновь восстановить женщину в прежней должности. Помимо этого, работодатель должен выплатить ей более 116 тыс. рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда и средний заработок за время вынужденного прогула.

При этом работодатель не стал затягивать с исполнением решения суда и незамедлительно восстановил омичку на работе.