В судебной системе Омской области готовятся крупные кадровые перестановки

Фото: Omskinform.ru

Завтра, 30 октября, станет известно, сохранит ли Анна Дридигер пост председателя Москаленского районного суда. Вопрос о прекращении ее полномочий рассмотрит региональная квалификационная коллегия судей.

Отметим, что Дридигер попросила прекратить ее полномочия судьи и председателя суда с 30 декабря 2026 года. Заявление об уходе рассмотрит ККС.

Кроме того, участники заседания обсудят кандидатов на ряд вакантных судейских должностей.

В их числе – председатель Тюкалинского городского суда Иван Шуплецов, который рассчитывает получить новый срок. Его нынешние полномочия истекают 10 декабря.

Также коллегия рассмотрит три кандидатуры на должности судей. Константин Девочкин претендует на место в Кормиловском районном суде, Дмитрий Кузнецов — в Центральном районном суде Омска, а Екатерина Бетехтина — в Ленинском районном суде Омска.

Еще шесть кандидатов претендуют на должности в районных и мировых судах Омска и районов области.

Отдельно ККС рассмотрит вопрос о возможном дисциплинарном проступке мирового судьи Варвары Буш — судьи судебного участка № 70 Октябрьского судебного района Омска. Коллегия изучит заключение комиссии, которая усмотрела в ее действиях признаки дисциплинарного нарушения.