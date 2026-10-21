В Омской области назначили семь мировых судей

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Во вторник, 20 октября, депутаты Законодательного собрания Омской области утвердили назначения на должности мировых судей региона. Полномочия получили как новые кадры, так и судьи в отставке.

Бессрочно на должность мирового судьи участка № 80 в Советском районе Омска назначена Елена Панчева – ранее ее кандидатуру поддержала квалификационная коллегия судей. На трехлетний срок полномочий региональный парламент утвердил Татьяну Сахарову (участок № 23 в Омском районе), Анну Лаптеву (участок № 103 в Нововаршавском районе), Марину Плеханову (участок № 69 в Октябрьском районе Омска) и Сандугаш Жуматаеву (участок № 21 в Омском районе).

Кроме того, областные депутаты согласовали привлечение к работе судей в отставке на период поиска кандидатов на вакантные места. Сроком до одного года к осуществлению правосудия привлечены Елена Фарафонова (участок № 71 в Октябрьском районе) и Галина Шарушинская (участок № 24 в Павлоградском районе).