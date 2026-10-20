Запрет вейпов и платные парковки: областные парламентарии приняли ряд новых законов

Фото: пресс-центр Заксобрания Омской области

Сегодня, 20 октября, на пленарном заседании регионального Заксобрания депутаты рассмотрели ряд важных законопроектов. Всего в повестке значилось более 40 вопросов.

Передача вакантного мандата

Парламентарии заслушали доклад председателя Избирательной комиссии Омской области Ивана Ходакова о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания Андрею Тимошенко. Мандат стал вакантным после досрочного прекращения полномочий депутата Оксаны Фадиной, которая 30 сентября 2026 года была наделена полномочиями сенатора Российской Федерации.

Фото: пресс-центр Заксобрания Омской области

Также были досрочно прекращены полномочия депутата Дмитрия Шатунова (ЛДПР) с 26 сентября 2026 года.

Запрет вейпов

Рассмотрен проект закона, инициированный омским губернатором Виталием Хоценко. Документ устанавливает ограничения на розничную продажу табачной и никотиносодержащей продукции, включая запрет на продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них, а также устанавливает минимальный размер торговой площади.

Фото: пресс-центр Заксобрания Омской области

По предложению министерства промышленности и торговли Омской области 1 марта 2027 года вводится запрет розничной продажи табачной и никотиносодержащей продукции в зданиях, сооружениях, строениях, помещениях организации отдыха детей и их оздоровления. А также в местах проведения официальных спортивных соревнований на период их проведения в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях организации социального обслуживания, на территориях зон отдыха и других территориях, связанных с использованием водных объектов или их частей для рекреационных целей, в том числе и пляжах, в культурных зданиях, строениях и сооружениях, предназначенных для богослужения и религиозных мероприятий.

Также с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года планируется установить запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина или вейпов и жидкостей для них. Также с 1 марта 2028 года предлагается увеличение минимальной площади торгового объекта для продажи табачной и никотиносодержащей продукции с 5 до 10 квадратных метров. Основной целью законопроекта является снижение негативных последствий от курения и потребления никотиносодержащей продукции для здоровья граждан, в том числе молодого поколения.

Фото: пресс-центр Заксобрания Омской области

В ходе заседания председатель Законодательного собрания Александр Артемов отметил важность законопроекта о регулировании оборота табачной продукции, подчеркнув, что Омская область находится в числе первых регионов, рассматривающих подобную инициативу.

Регулирование земельных отношений

Принят в первом и втором, окончательном, чтении доработанный проект закона, направленный на совершенствование законодательства и оптимизацию сроков рассмотрения инициатив по изменению категории земель сельскохозяйственного назначения.

Замена лифтового оборудования

В первом чтении принят проект закона, призванный обеспечить своевременную замену лифтового оборудования в рамках капитального ремонта многоквартирных домов для предотвращения вреда жизни и здоровью граждан. Законопроект предусматривает контроль за расходованием средств фондов капремонта и исключает работы по оборудованию убежищ из перечня работ, ограниченных сроком эксплуатации лифтов.

Фото: пресс-центр Заксобрания Омской области

Изменения в КоАП Омской области

Приняты законопроекты, направленные на установление административной ответственности за нарушения, связанные с созданием парковок, оплатой платных парковок, а также за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов с нарушением установленных схем.

Уточним, что законодательная инициатива исходила от Омского городского Совета. Основная цель нововведений – упорядочить пользование парковочными местами, в частности, освободить центр города от автомобилей, которые часто оставляют в том числе на газонах.

Фото: пресс-центр Заксобрания Омской области

Налоговые льготы

В рамках законопроекта № 2043-8 предусмотрено предоставление налоговых льгот организациям почтовой связи, водоснабжения, водоотведения, а также производителям пива.

Премия имени Варнавского

Депутаты утвердили список претендентов для назначения стипендии Законодательного собрания Омской области имени Владимира Алексеевича Варнавского студентам ОмГТУ, обучающимся по образовательным программам инженерно-технических специальностей.

Напомним, что премия имени первого спикера Заксобрания была учреждена в 2024 году.

Реорганизация комитетов Заксобрания

Приняты постановления о положениях профильных комитетов и о переименовании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии в комитет по сельскому хозяйству, пищевой и перерабатывающей промышленности, природным ресурсам и экологии.