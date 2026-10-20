Запрет вейпов и платные парковки: областные парламентарии приняли ряд новых законов

Сегодня, 20 октября, на пленарном заседании регионального Заксобрания депутаты рассмотрели ряд важных законопроектов. Всего в повестке значилось более 40 вопросов.
Передача вакантного мандата
Парламентарии заслушали доклад председателя Избирательной комиссии Омской области Ивана Ходакова о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания Андрею Тимошенко. Мандат стал вакантным после досрочного прекращения полномочий депутата Оксаны Фадиной, которая 30 сентября 2026 года была наделена полномочиями сенатора Российской Федерации.
Также были досрочно прекращены полномочия депутата Дмитрия Шатунова (ЛДПР) с 26 сентября 2026 года.
Запрет вейпов
Рассмотрен проект закона, инициированный омским губернатором Виталием Хоценко. Документ устанавливает ограничения на розничную продажу табачной и никотиносодержащей продукции, включая запрет на продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них, а также устанавливает минимальный размер торговой площади.
По предложению министерства промышленности и торговли Омской области 1 марта 2027 года вводится запрет розничной продажи табачной и никотиносодержащей продукции в зданиях, сооружениях, строениях, помещениях организации отдыха детей и их оздоровления. А также в местах проведения официальных спортивных соревнований на период их проведения в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях организации социального обслуживания, на территориях зон отдыха и других территориях, связанных с использованием водных объектов или их частей для рекреационных целей, в том числе и пляжах, в культурных зданиях, строениях и сооружениях, предназначенных для богослужения и религиозных мероприятий.
Также с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года планируется установить запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина или вейпов и жидкостей для них. Также с 1 марта 2028 года предлагается увеличение минимальной площади торгового объекта для продажи табачной и никотиносодержащей продукции с 5 до 10 квадратных метров. Основной целью законопроекта является снижение негативных последствий от курения и потребления никотиносодержащей продукции для здоровья граждан, в том числе молодого поколения.
В ходе заседания председатель Законодательного собрания Александр Артемов отметил важность законопроекта о регулировании оборота табачной продукции, подчеркнув, что Омская область находится в числе первых регионов, рассматривающих подобную инициативу.
Регулирование земельных отношений
Принят в первом и втором, окончательном, чтении доработанный проект закона, направленный на совершенствование законодательства и оптимизацию сроков рассмотрения инициатив по изменению категории земель сельскохозяйственного назначения.
Замена лифтового оборудования
В первом чтении принят проект закона, призванный обеспечить своевременную замену лифтового оборудования в рамках капитального ремонта многоквартирных домов для предотвращения вреда жизни и здоровью граждан. Законопроект предусматривает контроль за расходованием средств фондов капремонта и исключает работы по оборудованию убежищ из перечня работ, ограниченных сроком эксплуатации лифтов.
Изменения в КоАП Омской области
Приняты законопроекты, направленные на установление административной ответственности за нарушения, связанные с созданием парковок, оплатой платных парковок, а также за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов с нарушением установленных схем.
Уточним, что законодательная инициатива исходила от Омского городского Совета. Основная цель нововведений – упорядочить пользование парковочными местами, в частности, освободить центр города от автомобилей, которые часто оставляют в том числе на газонах.
Налоговые льготы
В рамках законопроекта № 2043-8 предусмотрено предоставление налоговых льгот организациям почтовой связи, водоснабжения, водоотведения, а также производителям пива.
Премия имени Варнавского
Депутаты утвердили список претендентов для назначения стипендии Законодательного собрания Омской области имени Владимира Алексеевича Варнавского студентам ОмГТУ, обучающимся по образовательным программам инженерно-технических специальностей.
Напомним, что премия имени первого спикера Заксобрания была учреждена в 2024 году.
Реорганизация комитетов Заксобрания
Приняты постановления о положениях профильных комитетов и о переименовании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии в комитет по сельскому хозяйству, пищевой и перерабатывающей промышленности, природным ресурсам и экологии.