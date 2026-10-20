Областные парламентарии приняли закон об увеличении бюджета региона

Фото: пресс-центр Заксобрания Омской области

Сегодня, 20 октября 2026 года, Заксобрание Омской области приняло в трех чтениях закон, разработанный губернатором Виталием Хоценко, который предусматривает существенное увеличение доходов и расходов регионального бюджета.

Общий объем доходов областного бюджета возрастет на 8,7 млрд рублей, достигнув 185,8 млрд рублей. Эта прибавка формируется в основном за счет федеральных трансфертов (7,2 млрд рублей), предназначенных для благоустройства, дорожного строительства и здравоохранения. Прогноз по собственным доходам региона также увеличен на 1,5 млрд рублей.

Одновременно расходы бюджета увеличатся на 13 млрд рублей, составив 191,7 млрд рублей. Дополнительные средства, помимо роста доходов, будут сформированы за счет остатков на счетах, средств от переноса погашения бюджетных кредитов и привлеченных в рамках инфраструктурного меню. Приоритетными направлениями расходов станут фонд оплаты труда бюджетников (увеличение на 2,5 млрд рублей), содержание учреждений и другие социальные статьи.

Фото: пресс-центр Заксобрания Омской области

Спикер областного парламента Александр Артемов отметил, что принятие закона стало результатом работы губернатора, правительства и регионального министерства финансов. Он подчеркнул, что дополнительные средства будут направлены в первую очередь на социальную поддержку граждан, лекарственное обеспечение, дорожную деятельность и благоустройство.

В рамках заседания также был рассмотрен и принят к сведению отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2026 года. За этот период доходы бюджета составили 84,6 млрд рублей, а расходы – 84,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы выросли на 10,4 млрд рублей (13,9 %), а расходы – на 7,7 млрд рублей (10 %). Более 70 % расходов было направлено на зарплаты бюджетникам, социальную поддержку и помощь муниципалитетам. На реализацию национальных проектов направлено 15,3 млрд рублей, включая 13,3 млрд рублей из федерального бюджета.

Также парламентарии приняли областной закон, продляющий до 31 декабря 2029 года срок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения по договору найма за счет средств областного бюджета лицам из числа детей-сирот.