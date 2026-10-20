Омскому депутату разрешили бесплатно сидеть в администрации

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Администрация Советского округа Омска попросила у горсовета разрешения приютить у себя депутата Заксобрания. Ему на год отдадут в безвозмездное пользование помещение в здании администрации по адресу: ул. Красный Путь, 107.

Отметим, что имя депутата в горсовете не назвали. О какой площади помещений идет речь, также не уточняется.

Ранее сообщалось, что значительную часть мест в Заксобрании получили представители партии «Единая Россия». Также в областной парламент вошли коммунисты, представители ЛДПР и «Новых людей».