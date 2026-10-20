Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Омича устроили на работу за хвастовство нацистской татуировкой

Суд вынес приговор сельчанину за демонстрацию запрещенной символики.
Наручники, СИЗО, суд

Тарский городской суд вынес вердикт по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Колосовского района. Молодой человек признан виновным в публичном демонстрировании нацистской символики.

Инспекторы установили, что в июле 2025 года фигурант находился в магазине села Колосовка, где демонстрировал окружающим татуировку на руке. Нанесенное изображение оказалось символом «Черное солнце». Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и пояснил, что уже избавился от спорного тату. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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·Общество·Олег Кипорук

Омича устроили на работу за хвастовство нацистской татуировкой

Суд вынес приговор сельчанину за демонстрацию запрещенной символики.
Наручники, СИЗО, суд

Тарский городской суд вынес вердикт по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Колосовского района. Молодой человек признан виновным в публичном демонстрировании нацистской символики.

Инспекторы установили, что в июле 2025 года фигурант находился в магазине села Колосовка, где демонстрировал окружающим татуировку на руке. Нанесенное изображение оказалось символом «Черное солнце». Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и пояснил, что уже избавился от спорного тату. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Рубрика - Общество