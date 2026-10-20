Кабан оставил омича без машины

Изображение создано при помощи ИИ

Полтавский районный суд вынес приговор троим местным жителям, признанным виновными в незаконной охоте. Один из фигурантов также ответил перед законом за нелегальное приобретение и хранение боеприпасов.

Инстанция установила, что в январе текущего года нарушители приехали в район деревни Крым. Используя автомобиль и огнестрельное оружие, они застрелили кабана. Своими действиями браконьеры причинили ущерб животному миру и экологии, который оценили в 90 тыс. рублей.

В ходе разбирательства соучастники полностью признали вину и возместили причиненный вред. Суд назначил каждому из них штраф в размере 500 тыс. рублей, а фигуранту, хранившему патроны, добавили еще год ограничения свободы. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль ВАЗ-21213 и 570 тыс. рублей, эквивалентных стоимости квадроцикла, на котором передвигались нарушители. Изъятый карабин «Тигр» вместе с боеприпасами передали в Росгвардию. Решение суда еще не вступило в законную силу.