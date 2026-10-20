Два омских трамвая пустят по полукольцевым маршрутам

администрация г. Омска

В Омске готовятся изменить схемы движения двух популярных трамвайных маршрутов. Как сообщает портал Om1.ru, в 2027 году трамваи № 2 и 8 планируют пустить по полукольцевым маршрутам.

От улицы Котельникова до депо трамваи пойдут по привычной дороге, после чего их пути разделятся. «Двойка» поедет против часовой стрелки через 3-ю Транспортную, улицы Богдана Хмельницкого, Лермонтова и Маршала Жукова. «Восьмерка» будет курсировать по этому же кольцу, но в противоположном направлении.

Точные даты запуска и финальные схемы движения омская мэрия пока не утвердила, поэтому в маршруты еще могут внести коррективы.