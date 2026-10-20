Омских уток спасут от гибели с помощью специальных автоматов

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В Омске решили позаботиться о водоплавающих птицах, которые готовятся к холодам. На территории рекреационного комплекса «Старозагородный» в ближайшее время установят вендинговые аппараты со специальным кормом для уток, сообщили в региональном Управлении по охране животного мира.

Специалисты отмечают, что осенний период крайне важен для крякв: птицы сбиваются в крупные стаи и активно нагуливают жир, увеличивая свой вес почти в два с половиной раза – с 0,8 до 2 килограммов. Такой запас энергии помогает им пережить суровые морозы и дальние перелеты.

В последние годы все больше уток остается зимовать в городах и поселках на незамерзающих водоемах. Однако привычка омичей кормить птиц хлебом может привести к их гибели. Появление автоматов со специализированным зерном и комбикормом поможет горожанам подкармливать уток без вреда для их здоровья.

Ранее омичи уже сообщали о гибели уток в этом водоеме. Специалисты регионального Управления по охране животного мира предполагали, что причиной могло стать кормление хлебом.