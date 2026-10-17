Настоящая удача: в омском парке заметили очень редкую птицу

Белая лазоревка занесена в Красную книгу России и Омской области.

Фото: парк «Птичья гавань»

В природном парке «Птичья гавань» на Левобережье Омска заметили белую лазоревку (Parus cyanus), она же – князек. Это одна из самых редких синиц, занесенная в Красную книгу России и Омской области. Как отметили в парке, встретить князька – настоящая удача для наблюдателя.

Белая лазоревка имеет длину тела около 15 см, размах крыльев – 19–22 см, а массу тела меньше воробья – всего 10–16 граммов. От обычной лазоревки эта птица отличается белой «шапочкой» вместо голубой.

Князек ведет скрытный образ жизни: любит прятаться в зарослях у водоемов, в густом подлеске или среди тростника. Своим прочным клювом птица раскалывает жесткие стебли тростника, чтобы достать спрятавшихся там личинок насекомых. Белая лазоревка строит гнездо в дупле, причем обустраивает его только самка.

Этой редкой птице посвящено одно из мозаичных панно в «Птичьей гавани». Теперь у посетителей парка есть возможность увидеть ее в живой природе. Но для этого должно сильно повезти.