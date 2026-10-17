В Омске выжила лишь одна точка по продаже вейпов на остановках

На начало года их насчитывалось 120.

Omskinform.ru

На остановках общественного транспорта в Омске продолжает работу всего одна точка по продаже вейпов, сообщил губернатор Виталий Хоценко. С начала осени продажа вейпов в местах ожидания транспорта запрещена на федеральном уровне.

– Органы власти вместе с правоохранительными структурами, Роспотребнадзором и Народным фронтом провели эффективную работу в рамках исполнения федерального закона по пресечению продажи вейпов на остановках общественного транспорта. На текущий момент в городе осталось одно такое помещение из 120, – заявил Хоценко.

Ранее заместитель мэра Омска Елена Дячук сообщала о 8 точках по продаже вейпов, продолжающих работу. Около месяца назад их было свыше пятидесяти, а на начало текущего года насчитывалось 120.

Напомним, с 1 сентября нельзя продавать вейпы на остановках общественного транспорта. Власти Омской области намерены полностью запретить розничную продажу электронных сигарет к 1 марта 2027 года.