Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омские власти заявили о полной победе над вейпами на остановках

Из 120 точек, работавших на остановках общественного транспорта, остались только 8.
вейп, сигарета

С начала года в Омске закрыли 112 точек продажи вейпов на остановках общественного транспорта. В результате их осталось всего 8.

– В начале года у нас было 120 таких объектов. Мы понимали, что с 1 сентября закроются не все. К 25 сентября их оставалось 51. По данным на сегодняшнее утро, их 8, – рассказала на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам экономического развития директор департамента городской экономической политики Елена Дячук.

Чиновники мэрии продолжают проводить рейды вместе с полицией и Роспотребнадзором.

Напомним, с 1 сентября в Омской области нельзя продавать вейпы на остановках общественного транспорта. Власти региона намерены полностью запретить розничную продажу электронных сигарет к 1 марта.

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омские власти заявили о полной победе над вейпами на остановках

Из 120 точек, работавших на остановках общественного транспорта, остались только 8.
вейп, сигарета

С начала года в Омске закрыли 112 точек продажи вейпов на остановках общественного транспорта. В результате их осталось всего 8.

– В начале года у нас было 120 таких объектов. Мы понимали, что с 1 сентября закроются не все. К 25 сентября их оставалось 51. По данным на сегодняшнее утро, их 8, – рассказала на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам экономического развития директор департамента городской экономической политики Елена Дячук.

Чиновники мэрии продолжают проводить рейды вместе с полицией и Роспотребнадзором.

Напомним, с 1 сентября в Омской области нельзя продавать вейпы на остановках общественного транспорта. Власти региона намерены полностью запретить розничную продажу электронных сигарет к 1 марта.

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Рубрика - Экономика/Бизнес