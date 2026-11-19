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В Омске предложили переименовать остановку «Таксопарк» в «Природный парк «Птичья гавань». Идею поддержали на выездном заседании клуба «Мегаполис» с участием экс-мэра Вячеслава Двораковского, ученых и бывших чиновников, сообщают «Коммерческие вести».

Инициативу выдвинул глава экологической комиссии Общественной палаты Анатолий Соловьев. По его словам, старое название давно устарело и вводит пассажиров в заблуждение, поскольку таксомоторного парка на этом месте нет уже больше десяти лет.

– Предлагаю переименовать остановку «Таксопарк» в «Природный парк «Птичья гавань». Чем это обосновано? Прежде всего, уже больше десяти лет как не существует на этом месте организации «Таксомоторный парк», а остановка с одноименным названием есть, что вводит в заблуждение омичей, – заявил Соловьев.

Участники встречи поддержали предложение и решили направить обращение в комиссию городской администрации. В качестве примеров успешных переименований привели смену названий остановок у «КДЦ «Маяковский» на «Соборную площадь», на улице Химиков и в Кировском округе.