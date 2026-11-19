Фото: Марина Мочалова

Омичи стали находить на своих балконах, карнизах и даже внутри квартир редких краснокнижных сов. Как объяснили в региональном управлении по охране животного мира, ночные хищники ищут укрытие у людей вовсе не из любопытства, а спасаясь от смертельной опасности со стороны серых ворон.

Весной и осенью совы перебираются ближе к жилым кварталам, где им проще охотиться на мышевидных грызунов. Однако утром после ночной охоты дезориентированная птица садится на первое попавшееся дерево для отдыха, где ее мгновенно замечают городские вороны. Для них сова – природный враг, способный разорять гнезда и охотиться на сородичей.

Заметив хищника, вороны поднимают тревогу и сбиваются в агрессивную стаю из десятков особей. Нередко такие нападения заканчиваются для ночных хищников тяжелыми травмами или гибелью. Единственным спасением для сов в городе становятся человеческие балконы, ниши и козырьки, куда воронья стая не может подлететь.

– Сова на балконе – это не вторжение, а попытка выжить в чужом для нее мире, где вороны остаются главными вершителями городских правил. И иногда единственным тихим уголком, где можно перевести дух, оказывается человеческий балкон, – пояснили в управлении по охране животного мира Омской области.

В ведомстве рекомендуют омичам при обнаружении такого «гостя» не паниковать и действовать осторожно. Если сова выглядит здоровой и сидит спокойно, ее лучше не трогать и не пугать шумом – с наступлением темноты птица улетит сама. Если же пернатый хищник обессилен, ранен или ударился о стекло, его нужно аккуратно посадить в картонную коробку, убрать в тихое темное место и передать ветеринарам или охотоведам.

Специалисты напоминают, что многие виды сов занесены в Красную книгу региона, поэтому оставлять дикую птицу у себя дома в качестве питомца категорически запрещено.