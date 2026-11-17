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В Омской области заметили первых полярных сов, прилетевших на зимовку из арктической тундры. Редкую белую хищницу несколько дней назад снял на видео инспектор Крутинского района, сообщили в региональном управлении по охране животного мира.

Обычно птицы появляются в регионе с первым снегом – в конце октября или в ноябре. Сначала полярные совы обосновываются в северных районах, а в течение месяца постепенно перебираются южнее, в лесостепную зону. По словам специалистов, миграция связана не с морозами, а с поиском еды.

– В родной тундре зимой добывать корм становится крайне сложно – грызуны (лемминги и мыши) скрываются под плотным слоем снега. В особенно холодные и многоснежные годы совы вынуждены откочевывать южнее, чтобы найти более доступную добычу. Омская лесостепь с ее открытыми пространствами и обилием грызунов становится для них подходящим местом для зимовки, – рассказали в ведомстве.

В Омской области этих птиц можно встретить на полях, по берегам болот и озер, а также в открытой степи. Зимой они часто выбирают возвышенности для отдыха и охоты.