Омск-информ
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·Общество·Лев Шишкин

Слепому лебедю из Омской области смогли найти дом

Птицу выходили после раны, но она ничего не видит.
Лебедь

В Омской области нашли дом для слепого лебедя из Черлака. Раненую птицу нашли на берегу местного водоема, забрали и выходили: рана зажила, но лебедь ослеп.

Его пытались подселить в курятник, но он вызвал панику у куриц. В «Птичьей гавани» и детском центре на улице Жукова в Омске от слепой птицы отказались. На просьбу омичей найти ей новый дом откликнулись в региональном Минприроды.

– Благодарим неравнодушных жителей за спасение птицы и заботу о ее судьбе. Инспектор Управления по охране животного мира сегодня свяжется с вами и заберет лебедя, – сообщили в ведомстве.

В ожидании нового дома птица живет под навесом.

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·Общество·Лев Шишкин

Слепому лебедю из Омской области смогли найти дом

Птицу выходили после раны, но она ничего не видит.
Лебедь

В Омской области нашли дом для слепого лебедя из Черлака. Раненую птицу нашли на берегу местного водоема, забрали и выходили: рана зажила, но лебедь ослеп.

Его пытались подселить в курятник, но он вызвал панику у куриц. В «Птичьей гавани» и детском центре на улице Жукова в Омске от слепой птицы отказались. На просьбу омичей найти ей новый дом откликнулись в региональном Минприроды.

– Благодарим неравнодушных жителей за спасение птицы и заботу о ее судьбе. Инспектор Управления по охране животного мира сегодня свяжется с вами и заберет лебедя, – сообщили в ведомстве.

В ожидании нового дома птица живет под навесом.

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Рубрика - Общество