В Омской области таксистам запустили чат-бот с подсказками

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В Омской области запустили чат-бот для водителей такси. Как сообщили в региональном минтрансе, сервис заработал в пятницу, 6 ноября, в мессенджере «Макс».

Через бота таксисты могут узнать, как оформить разрешение на перевозку пассажиров, внести машину в реестр такси или убрать ее оттуда. Также сервис подскажет, как добавить изменения в реестр перевозчиков, в том числе по полису ОСГОП, и как подать другие заявления.

К каждому разъяснению бот прикладывает ссылки на формы заявлений – искать их отдельно не придется. Чтобы начать, достаточно ввести в поиске мессенджера «Макс» запрос «Такси в Омской области», а дальше выбрать нужный вопрос из главного меню.