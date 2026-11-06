В Омске построили две высотки с офисами и огромной парковкой

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В Омске завершили строительство первой очереди жилого комплекса на улице Красный Путь. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, в эксплуатацию ввели два жилых дома – 18-этажный и восьмиэтажный, а также отдельный паркинг.

Основная часть квартир расположена в самом высоком здании комплекса. Здесь оборудовали 112 квартир общей жилой площадью 7117,4 кв. м. Из них 48 – однокомнатные, по 32 – двух- и трехкомнатные. Помимо жилья, на первых этажах предусмотрели три офисных помещения общей площадью 590,8 кв. м.

Второй дом значительно меньше по вместимости. В нем разместили 28 квартир общей жилой площадью 2324,2 кв. метра. В их числе – семь однокомнатных, семь двухкомнатных, восемь трехкомнатных и шесть четырехкомнатных. Кроме того, под коммерческие помещения отвели еще 147 кв. м.

Отдельное внимание при строительстве уделили парковке. Для жителей и посетителей комплекса возвели одноэтажный паркинг площадью 5028,3 кв. м. Он рассчитан на 270 машино-мест, включая 102 двухместные парковки.

Таким образом, первая очередь комплекса объединила два жилых здания и отдельный объект для хранения автомобилей. Все они расположены по адресам: Красный Путь, 137/4, 137/5 и 137/6. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель.

Напомним, ранее сообщалось, что градсовет разрешил построить в Омске еще три многоэтажки.